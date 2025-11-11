Снимка: БТА/ Видео:"Ройтерс"
Бозайникът е наричан Мимо от местните хора
Делфин, наречен Мимо, се е превърнал в редовен посетител на водите край площад „Сан Марко“ във Венеция, привличайки вниманието на туристите. Появата на бозайника обаче поражда и опасения сред експертите относно безопасността му предвид интензивния морски трафик, съобщава агенция "Ройтерс".
Делфините са рядко срещани в лагуната на града, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, въпреки че два екземпляра бяха наблюдавани през март 2021 г. по време на ограниченията, наложени заради COVID-19, които значително намалиха движението на лодките в района.
Заснеха стадо делфини в Босфора (ВИДЕО)
Мимо вероятно е влязъл в лагуната още в края на юни. Делфинът избягва успешно водните автобуси, такситата и гондолите в оживения район на басейна „Сан Марко“, според морския биолог Лука Мизан, който е и ръководител на Природонаучния музей във Венеция. Необичайното в случая е, че делфинът остава близо до „Сан Марко“, дори след като се е нахранил, и изглежда невъзмутим от шума на лодките и тълпите, каза Мизан пред обществената телевизия на Италия RAI, цитирана от АПА.
Отцепиха емблематичния плаж Ипанема заради спящ морски лъв (ВИДЕО)
Предполага се, че Мимо е попаднал в лагуната, докато търсел храна. Наближаването на зимата, която обикновено прогонва рибата, може да направи лагуната по-малко привлекателна за делфина и да го насърчи да се върне в открито море, допълни Мизан, като отбеляза, че към момента няма начин да принудят Мимо да напусне района на града.Редактор: Станимира Шикова
