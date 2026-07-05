Снимка: Стопкадър, NOVA
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Тази година колекцията включва около 50 вида животни, сред които има както неотровни влечуги, така и едни от най-опасните змии в света
Пътуващият терариум под открито небе отново гостува в Морската градина във Варна. Изложбата събира едни от най-интересните влечуги на планетата и вече привлича много посетители, особено сред децата.
Тази година колекцията включва около 50 вида животни, сред които има както неотровни влечуги, така и едни от най-опасните змии в света. Част от видовете се показват пред публика за първи път.
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Сред най-атрактивните екземпляри е кралската кобра – най-големият вид отровна змия. Показаният екземпляр е дълъг около 3,60–3,70 метра, като видът може да достигне над 5 метра.
Посетителите могат да разгледат отблизо и неотровни видове, а най-смелите имат възможност дори да се докоснат до тях. Според организаторите целта на изложбата е образователна – хората да опознаят тези животни и да преодолеят страха си от тях.
Сред най-нетърпеливите посетители е 12-годишният Стефан Панделиев, който от малък се интересува от влечуги и дори отглежда такова у дома. Той признава, че най-много харесва гущерите, но с интерес наблюдава и останалите животни в терариума.
Изложбата ще остане в Морската градина във Варна през цялото лято.
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