Пътуващият терариум под открито небе отново гостува в Морската градина във Варна. Изложбата събира едни от най-интересните влечуги на планетата и вече привлича много посетители, особено сред децата.

Тази година колекцията включва около 50 вида животни, сред които има както неотровни влечуги, така и едни от най-опасните змии в света. Част от видовете се показват пред публика за първи път.

Една от незаконно отлежданите змии в апартамент в София успяла да влезе при съсед

Сред най-атрактивните екземпляри е кралската кобра – най-големият вид отровна змия. Показаният екземпляр е дълъг около 3,60–3,70 метра, като видът може да достигне над 5 метра.

Посетителите могат да разгледат отблизо и неотровни видове, а най-смелите имат възможност дори да се докоснат до тях. Според организаторите целта на изложбата е образователна – хората да опознаят тези животни и да преодолеят страха си от тях.

Сред най-нетърпеливите посетители е 12-годишният Стефан Панделиев, който от малък се интересува от влечуги и дори отглежда такова у дома. Той признава, че най-много харесва гущерите, но с интерес наблюдава и останалите животни в терариума.

Изложбата ще остане в Морската градина във Варна през цялото лято.