Какво е чувството да намериш змия в хола? Историята е от столичния квартал „Враждебна”. Два кралски питона от застрашен вид и два смока-мишкари също от защитен вид бяха иззети от екип на РИОСВ-София.

За змиите се разбра, след като една от тях избяга и се озова в съседен апартамент. Собственикът на животните може да бъде глобен със сума до 10 000 лева.

„Изобщо не е необходимо да е отворена вратата. Змиите са тънки и може да се промушат почти навсякъде”, обясни Семо Младенов, брат на собственика на влечугите.

Змиите са отглеждани без условия. Брат му ги е носил вкъщи.

„Не се притеснявах, защото преди 20 години той обикаляше по планините и беше успял в един момент да хване 50 броя гущери”, допълни Семо.

Отнеха защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом в София

Проблем обаче се оказва миризмата от храната на влечугите – предимно мишки.

Екип на РИОСВ-София извършва проверка и изземва останалите три змии, които вече са предадени на столичния зоопарк.

„Единият от индивидите беше значително по-слаб от това, което трябва да бъде, но е поправимо”, коментира Георги Кръстев, херпетолог от Софийски зоопарк.

За да придобием, представа експертът ни показва кралски питон и успокоява, че е безопасен за хората. Но за да се отглежда в жилище са нужни конкретни условия.

В периода от 2009-2025 година само в София са регистрирани близо 1100 животни, като половината тях са змии. 13 са сигналите за незаконно отглеждане в последните три години.

