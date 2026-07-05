Празникът на Министерството на вътрешните работи е ден на признателност към всеки полицай, пожарникар и спасител, който не мисли за себе си, а иска да изпълни своя дълг, помагайки на другите. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на тържественото отбелязване на 147-ата годишнина на Министерството на вътрешните работи, което се състоя пред Паметника на Незнайния воин в София.

Снимка: Пресцентър на Президентството

В словото си президентът подчерта, че още при създаването на Министерството на вътрешните дела през далечната 1879 г. от княз Александър I Батенберг водещо е било разбирането за държавност, която изисква законност и сигурност за гражданите. Едно от първите министерства, създадени непосредствено след Освобождението, и до днес отстоява принципа, че без всеотдайност и себеотрицание обществото не може да върви напред, посочи Илияна Йотова.

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Служителите от системата на МВР са с нас, гражданите, всеки ден и ни вдъхват надежда, когато е най-трудно, подчерта Илияна Йотова и отбеляза, че често пъти неволята ни среща с тяхната всеотдайност, смелост и личен кураж. Всеки ден с възхищение слушаме за тихия героизъм на мъжете и жените в униформа, които не търсят прожекторите и не искат слава, но знаят, че най-голямото призвание в човешкия живот е да подадеш ръка на нуждаещия се, заяви Илияна Йотова.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Президентът подчерта, че сме изправени пред голямата трудност да повярваме отново, че родината ни може да бъде правова държава, справила се с престъпността. Държавният глава се обърна с думи на признателност към служителите на МВР и изрази увереност, че въпреки предизвикателствата те ще продължат да бъдат на първа линия в борбата срещу престъпността, ще бранят границите на родината и ще спасяват човешки животи. Държавният глава посочи, че разчита на министъра на вътрешните работи, на ръководството и на служителите на МВР с достойнство да осигурят на хората спокоен живот според законите на държавата.

Президентът изказа благодарност и към семействата на работещите в системата на МВР за куража и подкрепата, които им дават. Илияна Йотова пожела на униформените да се прибират у дома здрави и невредими, да продължават да проявяват смелост и да бъдат пример за децата и семействата си.

Редактор: Мария Барабашка