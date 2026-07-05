С полагане на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-ата годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. В официалното отбелязване на празника ще участва и президентът Илияна Йотова, допълват от прессекретариата на държавния глава.

Тържествената церемония пред Паметника на Незнайния воин започва в 8:30 часа. В пространството около монумента ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на силовото министерство. Малко по-късно, в 10:00 часа, в градинката при храма „Свети Седмочисленици“ ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи.

Политици отправиха поздравления по повод Деня на храбростта и Българската армия

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г. С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи (дела) в състава на първото българско правителство. Първият български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Основните сфери на дейност на министерството първоначално са вътрешни работи и администрация, народно здраве, ветеринарно дело и управление на пощите и телеграфите. Самите полицейски функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции.

В началото на министерството са възложени и редица неприсъщи за него задачи. Управлението на пощите приключва през 1882 г., ведомството спира да отговаря за обществените дела през 1885 г., а ветеринарното дело отпада от функциите му през 1893 г.

Редактор: Мария Барабашка