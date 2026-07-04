Парламентът трябва да провери всички обстоятелства около твърденията за общ полет на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му, ако изнесената информация се потвърди, това би поставило въпрос за нерегламентирани контакти. Панев уточни, че ако се окаже, че данните са неверни, също трябва да има последици за отговорните лица или институции.

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Депутатът коментира и идеята за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“ съвместно с Украйна. Според него подобна заявка изглежда насочена основно към вътрешнополитическа употреба. Панев подчерта, че ключовият въпрос е дали може да бъде намерен частен инвеститор и каква би била крайната цена за потребителите.

По темата със санкциите срещу Русия и казуса около „Лукойл“ Панев заяви, че не е ясно дали намерението на премиера Румен Радев означава вето или въздържане. Според него България трябва внимателно да избира темите, по които заема различна позиция от мнозинството в ЕС.

Панев изрази съмнение и към твърденията, че рафинерията е била пред затваряне. По думите му около темата има много спекулации, а досега „Лукойл Нефтохим“ е продължавал да работи въпреки различни предупреждения през годините.

Депутатът коментира и бюджета за 2026 г., като посочи, че правителството се страхува от реформи. Според него трябва да се види „перо по перо“ за какво ще бъдат насочени капиталовите разходи, вместо да се обсъждат само общите числа.

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Панев потвърди, че вече е член на ДСБ и определи решението си като логично заради дългогодишната съвместна работа в рамките на „Демократична България“. Той заяви, че е впечатлен от визията на Йордан Иванов за развитието на партията и страната преди предстоящия избор на ново ръководство.

Целия разговор гледайте във видеото.