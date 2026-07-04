Тя се проведе в Сандански

Премиерът Румен Радев събра министри и партийния актив на среща в Сандански. Темите, които са били обсъждани, не са публично известни.

Самата среща остана закрита за медиите.

България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу Русия

Редактор: Дарина Методиева

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