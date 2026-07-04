Снимка: БГНЕС
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Тя се проведе в Сандански
Премиерът Румен Радев събра министри и партийния актив на среща в Сандански. Темите, които са били обсъждани, не са публично известни.
Самата среща остана закрита за медиите.
България ще наложи резерви на 21-вия пакет санкции срещу РусияРедактор: Дарина Методиева
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