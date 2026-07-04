17-годишният израелски гражданин Ноа, който пострада тежко при инцидент с воден атракцион край Ахелой, беше транспортиран в родината си за по-нататъшно лечение. Това се случи в събота вечерта, след като специализиран медицински екип от Израел пристигна в Бургас по настояване на семейството му.

Младежът получи тежка черепно-мозъчна травма, след като надуваем плот, теглен от джет, се блъсна в скали. В продължение на четири дни той беше настанен в реанимацията на УМБАЛ - Бургас, където лекарите успяха да стабилизират състоянието му.

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Родителите на Ноа благодариха на медицинския екип за грижите и професионализма, които са позволили синът им да бъде транспортиран със самолет. Те отказаха коментар по разследването срещу водача на джета и евентуалните съдебни процедури, като подчертаха единствено, че са щастливи, че момчето е оцеляло.

Очаква се още тази вечер тийнейджърът да бъде приет в болница в Тел Авив, където ще продължи лечението и възстановяването си. Според информация по случая, Ноа и неговите приятели са заплатили по 120 евро за участието си във водния атракцион.

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Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова