Персийската кухня не е много позната у нас, но е истинска експлозия, в която се комбинират сладки неща и много билки. Това коментира готвачът и телевизионен водещ Лора Найденова в ефира на предаването „Събуди се“. Тя демонстрира как се приготвя персийски таратор, известен като „Абдуг Кхиар“, който е малко по-различна алтернатива на добре познатия ни летен вкус.

Основата на ястието започва с хубаво българско кисело мляко с по-висок процент масленост и нарязани на кубчета краставици. „Разликата е, че класиката в нашия таратор е да има копър, това е билката или подправката за него, но тук ще имаме бейби босилек, ще имаме още и магданоз, нещо, което в нашия таратор няма“, обяснява Найденова. Тя добавя свежа и сушена мента, като уточнява, че втората е „доста характерна за този таратор“ и „много освежава“.

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Към сместа се добавят пресни орехи, чесън и тъмни стафиди, които дават сладост. В персийския вариант „има игра на вкусове между чесъна, хрупкавата краставица, стафидките“, става ясно от думите на готвача. За изненада в рецептата влиза и половин люта чушка без семките. Според водещата тя не прави ястието прекалено пикантно, а „дава също една много приятна свежест“.

Емблематичният завършек на таратора е добавянето на сушена българска роза дамасцена. Листенцата се стриват на ръка върху вече готовата смес. „Тя е по-скоро като екстрата в рецептата, може да се направи тараторът и без нея, но стафидите, сухата мента не ги пропускайте, както и орехите“, съветва Лора Найденова и допълва, че розата се слага по-скоро „за един гъдел, за един щрих на финала“.

След като се добавят сол и черен пипер, ястието се разбърква добре. Моят съвет е да се посоли сравнително добре в началото и след като престои в хладилник, ако има нужда, чак тогава да се добави още, уточнява Найденова.

Традиционно персийският таратор се поднася по нестандартен начин – върху начупен плосък хляб лаваш без мазнина, който се поставя на дъното на купичката. „Той ще е в основата на всичко, ще се напои, ще поеме отделно сокове“, разяснява кулинарят.

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