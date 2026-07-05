Въвеждат се промени в организацията на движението в неделния ден заради очаквания интензивен трафик в страната. Този следобед се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле.

Ограничението ще е в сила от 15:30 до 22:00 часа за пътуващите в посока София.

Защо пътуващите чакат на границата с Гърция въпреки Шенген

Редактор: Мария Барабашка