Снимка: iStock, илюстративна
Промените за пътуващите в посока столицата ще бъдат в сила от 15:30 до 22:00 часа
Въвеждат се промени в организацията на движението в неделния ден заради очаквания интензивен трафик в страната. Този следобед се спира движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“ и „Струма“, както и през Кресненското дефиле.
Ограничението ще е в сила от 15:30 до 22:00 часа за пътуващите в посока София.
Защо пътуващите чакат на границата с Гърция въпреки ШенгенРедактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни