27-годишен мъж от видинското село Дреновец се опита да стане лекар в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ в Лом, представяйки фалшива диплома за завършено образование.

Сигналът е подаден в полицията на 5 март от управителя на болницата. Той е посочил, че към кандидатурата е приложен документ за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, който е със съмнителна автентичност. Служителите на реда са иззели документа с протокол за доброволно предаване.

Управителят на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом д-р Георги Савков каза пред журналисти, че се е усъмнил в достоверността на документа, защото в него е имало правописна грешка, съобщава кореспондентът на БТА в Монтана Милена Островска.

След извършена проверка в регистрите на Националния център за информация и документация е установено, че не съществуват данни за такъв номер на диплома. Не били открити данни и за човек с представения единен граждански номер, който да е завършил висше образование.

Мъжът е разпитан в Районното управление в Лом.

