Изпълнителите тръгват заедно на турне
Певицата Християна Лоизу и колегата ѝ Стефан Илчев разказаха пред „Събуди се“ за съвместната си работа и предстоящите проекти.
„Много пъти с Християна сме се засичали на конкурси и концерти, но вече събрахме общи усилия и нещата ни се получават. Тръгваме на турне и датите постоянно се множат“, сподели Илчев. Той добави, че концертите им преминават с голям успех и публиката ги чува и като оперни певци. Християна Лоизу допълни: „С него си пасваме като изпълнители на сцената.“
В концертите участват и Симона Колева и Андрей Мирчев, а синът на Лоизу, Ромео, ще бъде с тях, за да се докосне до музиката и артистичната среда.
Двамата изпълнители коментираха и участието на DARA в „Евровизия“. „През 2009 г. се явих на конкурса и единствената песен, която оцеля до финала, беше моята, но България избра друг представител. Пожелавам успех на Дара, радвам се, че тя поема по този път, и се надявам Европа да ни оцени отново“, каза Илчев.
Лоизу допълни: „Дара е много атрактивна и можеща, надявам се Европа да забележи България като достоен участник и песента ѝ да ѝ подхожда перфектно.“
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
