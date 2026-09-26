Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
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По първоначална информация челно са се блъснали два леки автомобила
Катастрофа отне живота на четирима души тази сутрин. Инцидентът е станал около 09:00 часа на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Сопот.
По първоначална информация челно са се блъснали два леки автомобила. В едното превозно средство са пътували всичките четири жертви. Трима са загинали на място, е един е починал по-късно от раните си. Шофьорът от другата кола е със сериозни наранявания. Екип на „Спешна помощ“ го е транспортирал към най-близкото лечебно заведение.
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Участъкът, в който е възникнало произшествието, е оборудван с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. Челният сблъсък обаче е станал непосредствено след зоната с колчетата. Пътната настилка в района е била мокра.
Снимка: Мартин Георгиев, NOVA
Движението по пътя София – Варна край ловешкото село Сопот постепенно се възстановява. Въведен е обходен маршрут: Сопот – Угърчин – Микре, предават от АПИ. Причините за инцидента се изясняват.
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