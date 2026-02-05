"Страната ни продължава активната работа по изпълнението на препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и има амбицията да приключи присъединителния процес в рамките на 2026 г.". Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с генералния секретар на ОИСР Матиас Корман. Той е на официално посещение в България, за да представи Икономическия преглед на ОИСР за страната ни за 2025 г.

Председателят на парламента подчерта, че присъединяването към ОИСР е основен външнополитически приоритет на България, с който са ангажирани всички компетентни български институции. "Това е надпартиен, национален приоритет, който присъства в програмите на политическите партии", отбеляза Рая Назарян.

Снимка: НС

Председателят на парламента изрази благодарност за подкрепата и личната ангажираност на генералния секретар към процеса на присъединяване и подчерта отличното взаимодействие със Секретариата на Организацията. Рая Назарян отбеляза, че ще разчитаме на тази подкрепа за успешното приключване на процеса по присъединяване, независимо от вътрешнополитическата динамика.

По думите на председателя на Народното събрание процесът на присъединяване на България към ОИСР е възможност за укрепване на демократичните институции и модернизация на управлението. Рая Назарян посочи важната роля на парламента в хода на присъединителния процес, която включва ускорено разглеждане на законопроекти, които касаят изпълнението на препоръки на ОИСР. Тя подчерта, че само през последната година и половина парламентът е приел единадесет такива законопроекта за изменение и допълнение на съществуващото законодателство, последният от които през месец януари 2026 г. За важността на присъединяването на България към ОИСР свидетелства и създаването през месец май на миналата година на Подкомисия за подпомагане процеса по присъединяване на България към ОИСР, в която членуват народни представители от всички парламентарно представени партии.

Председателят на парламента заяви, че българските институции остават твърдо ангажирани със запазването на макроикономическата стабилност и фискалната дисциплина. Рая Назарян изрази увереност, че ще продължаваме да работим за поддържане на предвидима и отговорна фискална рамка и отбеляза, че последователността в политиките и институционалната стабилност са основни предпоставки за насърчаване на инвестициите, икономическия растеж и повишаването на общественото доверие.

Рая Назарян каза, че страната ни работи и постига напредък по много от предизвикателствата, засегнати в препоръките на Икономическия преглед, свързани с повишаване на конкурентоспособността, инвестиции в иновации и човешки капитал, енергийния и цифровия преход, прозрачността и борбата с корупцията. Според нея тези усилия показват, че се движим в правилната стратегическа посока и това се отчита от ОИСР.

Снимка: НС

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман заяви, че през последните 4 години има силна политическа подкрепа за присъединяване на страната към ОИСР и през изминалите 12 месеца се вижда осезаем напредък. По думите му правителството има желание да продължи да работи активно и той очаква положителни становища по приключване на прегледите по присъединяване в останалите 7 комитета. "Разчитаме на продължаващата подкрепа на Народното събрание и се надяваме на най-бърз напредък", подчерта той и допълни, че е добре, че представителите на политическите сили застават зад тази цел. "Ние сме ангажирани да постигнем успех в присъединяването на България към ОИСР и се надяваме да приключим този процес в рамките на 2026 г.", заяви Матиас Корман.

