Най-известният фонтан в света - "Треви" в Рим става платен. От следващият месец към една от най-емблематичните забележителности във Вечния град се въвежда вход.

Около фонтана "Треви" има и една малко позната българска история. В продължение на няколко години, Ватиканът бе предоставил като жест към България църквата непосредствено до фонтана. За българите посещението на фонтана не свършваше само с хвърлянето на монета, а и с българските духовни празници.

Поверието твърди, че който посети фонтана "Треви" и хвърли монета, ще се върне отново в Рим. Но тази романтична традиция ще има цена. Ритуалът ще бъде съпроводен от малка входна такса от 2 евро - спестени на жителите на Рим, ако успеят да пробият туристическите тълпи.

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви" (ВИДЕО)

Масовият туризъм е феномен в много европейски градове, но най-вече за италианските, сред които на челно място е Рим. Създаден на фасада на сграда на малък площад в средновековния град, фонтанът "Треви" стана почти недостъпен заради човешката маса.

По подобие на Венеция, Рим също предприема мерки, за да обезкуражи тълпите, налагайки посетителска такса. Решението е по програма за опазване на културното наследство и балансиране на туристическия натиск.

Всяка година милиони туристи хвърлят монета във фонтана с надеждата да се върнат отново в Рим. Според традицията монетата се хвърля с дясната ръка през ляво рамо и със затварени очи. Събраните монети отиват за католическата благотворителна организация "Каритас", помагащана бездомни, на семейства и хора в нужда. Годишно от басейна на фонтана се събират поне 1,5 милиона евро, което прави около 3 000 евро на ден. Немалко са и опитите за кражба на монетите нощем.

Рим остава отворен към света, но с нови правила. А за българите фонтана "Треви" ще продължи да носи не само пожелание за връщане, но и спомени за една малка българска следа в сърцето на града.