4-годишно дете почина в многопрофилната болница в Добрич. От лечебното заведение съобщават, че момиченцето е прието на 28 март „в увредено състояние“ и „въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи на следващия ден настъпва фатален изход“. Според близки на детето обаче лекарите са действали немарливо. От семейството настояват за аутопсия от независим медик.

Момиченцето няма хронични заболявания. През последната седмица било лекувано от вирус, но се влошило. "Те знаеха, че е дехидратирана и трябва да я включат на системи", разказва бащата на починалото дете - Иван Смоков.

Детето вдигнало температура в четвъртък вечерта и личният лекар му предписал антибиотици. "Взехме антибиотика, детето започна да го пие в петък на обяд. Вечерта повърна. Мислехме, че е от вируса. Беше отпаднала. На сутринта в събота вече забелязах, че започва да ѝ се надува личицето. Мислехме, че прави някаква алергия", обяснява почерненият родител.

Семейният лекар спира антибиотика и предписва противоалергични лекарства. "Тя продължаваше да повръща сутринта и в 15 часа в събота я заведох в Бърза помощ. Препратиха ме към детското отделение. Те започнаха да я бодат, като не можеха да уцелят вена, за да ѝ поставят абокат. Към 19 часа успяха, но ръчичката ѝ започна да се надува. Вечерта по някое време жена ми каза, че са взели детето - явно в реанимацията. Там отново са се опитали да ѝ сложат абокат, но пак не са успели", твърди бащата.

Според Смоков медиците не са реагирали адекватно на състоянието на детето. "Цяла вечер лекарят само един път е посетил детето и жена ми. През другото време трите медицински сестри се опитвали да намерят вена, за да ѝ правят вливки, обаче нищо не са направили. Не са взели никакви мерки. Не са извършени никакви манипулации, даже инжекция не е поставена - нищо. Детето е било с температура цяла вечер. Пила е малко вода, не е повръщала", казва още мъжът.

След случай на починало дете: Напрежение пред болницата в Ботевград

На сутринта той отива на свиждане. "Казаха, че детето трябва да се премести във Варна, защото те не могат да се справят. Значи от 15.00 ч. на единия ден до 6.00 ч. на другия те не можаха да вземат решение. Към 8.00 ч. дъщеря ми започва да получава гърчове, а в 9:05 вече беше мъртва. Защо не успяха да я спасят?", пита почерненият родител.

В смъртния акт е записано, че детето е било дехидратирано и с метаболитна ацидоза. "Има си други методи за слагане на абокат. Но те нищо не са направили, цяла вечер само са чакали детето ми да си замине", споделя още бащата.

След смъртта на 3-месечно бебе в Пловдив: Няма данни за лекарска грешка

Той е подал жалба в прокуратурата с настояване да бъде направена аутопсия от независим медик. "Просто искам да дам гласност на случая, защото два пъти, след като детето почина, се опитаха да извикат техен човек за аутопсия и постоянно настояват за това. От прокуратурата ще назначат следователи и съдебни лекари, които да определят кой да направи аутопсията и къде. Аз се страхувам от това, че корупцията може да надделее и да потулят случая", подчертава бащата.

От болницата съобщиха, че лечебното заведение е сезирало всички контролни органи. Предстои извършването на проверки по случая. След приключването им ще бъде предоставена своевременна информация.

Репортер: Надежда Карапанчева

Редактор: Станимира Шикова