4-годишно дете почина в многопрофилната болница в Добрич. От лечебното заведение съобщават, че момиченцето е прието на 28 март „в увредено състояние“ и „въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29 март настъпва фатален изход“.

В смъртния акт е записано, че детето било дехидратирано и с метаболитна ацидоза. Според близките му обаче лекарите не действали адекватно. Бащата е подал жалба в прокуратурата с настояване да бъде направена аутопсия от независим медик.

Започват проверки за смъртта на 11-месечното бебе в Бургас

Детето нямало хронични заболявания. През последната седмица е лекувано от вирус, но състоянието му се влошило.

„В 15 часа детето беше прието в детското отделение в Добрич, след което там се опитваха да намерят веничка за абокат – цялата я надупчиха и не успяха. Към 19 часа успяха, но ръчичката ѝ започна да се надува. Вечерта, по някое време, жена ми каза, че са взели детето и явно са го закарали в реанимацията. Там са се опитали във вратлето да сложат абокат – не са успели пак. Отидох в болницата в 6 часа и ми заявиха, че трябва детето да се мести във Варна, защото в Добрич не могат да се справят. От 15 ч. до 6 часа на другия ден те не можаха да вземат решение. Момиченцето в 8 ч. започна да получава гърчове от температурата, а в 9:05 ч. беше мъртво“, разказа бащата на починалото дете Иван Смоков.

По-късно днес от Министерството на здравеопазването обявиха, че са разпоредили проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по случая.

Репортер: Надежда Карапанчева