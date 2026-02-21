За повечето хора домът е уют и сигурност. За 65-годишната Яна Тенева от Стара Загора той се е превърнал в затвор. Заради тежко заболяване и 100% инвалидност жената живее в принудителна изолация, тъй като няма възможност да излиза свободно от жилището си.

Девет стъпала я делят от улицата. Слизането по тях ѝ коства огромни усилия и болка. Яна живее сама и няма близки, които да ѝ помагат. Въпреки здравословните проблеми тя се стреми да излиза, за да не се затвори напълно и психически.

Преди години от община Стара Загора изграждат рампа, но тя е стръмна и тежка и вече е неизползваема. С напредването на възрастта и влошаването на състоянието ѝ болките в ръцете се засилват, а дясната ѝ ръка почти отказва.

Решението е поставянето на електрическа рампа. От шест години Яна се опитва да се включи в програма за достъпна среда, но среща сериозни административни пречки – изискват се множество документи и съгласия от всички съседи в кооперацията, както и одобрения от различни институции. Тя разполага с всички необходими медицински решения, но процедурата остава сложна и тежка.

Стойността на електрическата рампа е около 10 хиляди евро, ако не бъде финансирана по програма за достъпност – сума, непосилна за нея като пенсионер по болест.

Яна е категорична, че иска да остане в дома си, а не да бъде настанена в социална институция. За нея достъпната среда означава свобода, интеграция и възможност да бъде сред хората. Без решение, казва тя, годините ще я лишат окончателно от тази възможност.

