Снимка: МС
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"Прекратяването на военните действия е в интерес на цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме висока цена", каза премиерът
Премиерът Румен Радев потвърди, че е провел среща с началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов. Той подчерта, че разговорите били инициирани от госта.
Днес от Министерския съвет съобщиха, че посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с Радев в четвъртък Кирило Буданов споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.
„Усилията за установяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. Прекратяването на военните действия е в интерес на цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Крайно време е да се даде път на пълния потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и диалог”, посочи Румен Радев.
Колкото до атакуваните кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, премиерът каза, че произходът на дроновете все още не е ясен.
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