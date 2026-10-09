Посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. По време на срещата си с премиера Румен Радев в четвъртък Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

Военният министър Димитър Стоянов каза, че той не е разговарял с началника на кабинета на Зеленски. „Доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателят”, каза Стоянов пред журналисти.

Посещението на Буданов предизвика въпроси и остри политически реакции. За визитата стана известно от публикация на лидера на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов, който сподели снимка от срещата си с украинския представител. Той публикува снимка с Буданов в социалните мрежи, придружена от кратък коментар, в който изразява уважението си към украинския представител и подкрепа за усилията за постигане на мир. „Впечатлен съм от интелекта, силния дух и решителността на Кирило Буданов. Пожелах му успех в предстоящите срещи в САЩ и изразих надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на справедлив и траен мир“, написа лидерът на „Републиканци за България“.

Неофициална визита на ръководителя на кабинета на Зеленски у нас предизвика политически реакци и

Публикацията му привлече вниманието към посещението, за което до момента нямаше представена подробна официална информация относно програмата, проведените разговори и евентуалните срещи с представители на българските институции. От Министерството на външните работи съобщиха в позиция до NOVA, че не са уведомени за визитата на Буданов и не е имало среща с министъра. Същото становище изразиха и от Министерството на отбраната.

Междувременно лидерите на „Възраждане“ и ДПС Костадин Костадинов и Делян Пеевски заявиха, че не разполагат с официална информация за посещението и поискаха обяснения от правителството.

Редактор: Калина Петкова