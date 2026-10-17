Николай Младенов е сред имената, спрягани за нови кандидати за поста генерален секретар на ООН. Това предаде „Франс прес” след снощното шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност за досегашните седем претенденти.

След като всички кандидати получиха поне по едно вето от постоянните членове на Съвета за сигурност – Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания, се отваря възможност за включване на нови фигури за поста. Мандатът на 77-годишния португалец Антонио Гутериш изтича на 31 декември.

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„Ако държавите желаят да издигнат повече кандидати, това е изцяло в рамките на тяхното суверенно право”, заяви преди вота постоянният представител на САЩ при ООН Майк Уолц.

„Нуждаем се от реформа на мироопазващите операции, бюджетна реформа и по-големи мерки за строги икономии. Нека намалим бюрокрацията. Нека намалим режийните разходи”, добави той.

Сред новите спрягани имена освен българина Николай Младенов – върховен представител за ивицата Газа в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, е и Лана Нусейбе – бивш посланик на ОАЕ в САЩ, която в момента заема пост с ранг на държавен министър във външното министерство на страната си.

Редактор: Мария Барабашка