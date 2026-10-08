Израел отбеля 3 години от нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година. При ударите загинаха около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.

Датата се превърна в най-смъртоносния ден в историята на Израел. В отговор израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди.



В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана и с бдение на мястото на музикалния фестивал "Нова" близо до границата с Газа, където 348 младежи бяха убити по време на нападението.

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Основната церемония, посветена на тъжната годишнина се проведе в Тел Авив. "Тази вечер почитаме паметта на тези, които бяха убити и загинаха. Изразяваме солидарност с онези, които пострадаха и все още носят белезите от това. Изразяваме солидарност и с децата, които се криеха с часове в гардероби, и с онези, които бяха принудени да шепнат в тъмнината, задържайки дъха си, за да спасят млади животи", заяви бившият израелски заложник Ели Шараби.

Редактор: Ивайла Маринова