Огромно поскъпване на самолетните билети. Нискотарифни авиокомпании предвиждат скок от 20%, тъй като изтичат договорите им по старите цени на горивата. Така пътуванията до близки дестинации ще ни излизат все по-солено.

Ерата на самолетните билети от по 10-20 евро изглежда е пред своя край. Например самолетен билет от София до Бари, който е 46 евро, се очаква да поскъпне до 55 евро.

Пътуващи казват, че явно нищо не може да се направи по този въпрос. Колкото до пътуванията с по-големи компании – цените изглеждат непроменени. Ударът по бюджетните самолетни пътувания идва заради изтичащите договори с компаниите за горива, сключени преди сериозното поскъпване.

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Изпълнителният директор на RYANAIR Майкъл О'Лиъри смята, че през следващата година в Европа цените на самолетните билети ще се повишат – вероятно с 10, 15, а може би и с 20%. "Бих казал, че през следващите 12 месеца ни очаква най-голямото поскъпване на самолетните билети в историята на Европа", допълва той.



Но не само туристите ще намалят пътуванията си. Малките авиокомпании разреждат редовните си разписания.

Тодор Иванджиков от Българска асоциация на авиационната индустрия посочва, че е забелязал, че в рамките на две седмици цените са станали двойни. "Доста от авиокомпаниите редуцират дестинациите си", допълва той и отбелязва, че някои вече фалират.