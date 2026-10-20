Как се отразява актуалната ситуация в Черноморския регион върху възприемането на България като туристическа дестинация? Уплашени ли са туристите? Има ли проблеми вече сред туроператорите? Какви са очакванията за зимния, а след това и за летния сезон? Темата коментира в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.

Според него в момента ефектът от случващото се в Черно море е нулев. „Светът се насити, особено през последните няколко дни, с други събития, доста по-тревожни и по-популяризирани. Докато това, което се случи в Черноморието, вече умря като информация. По принцип на големите пазари, от които ние очакваме туристи, изобщо не излезе никаква информация”, каза Драганов.

Той припомни, че още сме далеч от следващия летен сезон. Предварителните записвания още от лятото представляват около 8%. Очакват се следващите записвания, които ще стартират след Нова година.

„Всеки, който иска, може най-спокойно да се разходи по цялото протежение на българското Черноморие. Там е доста по-спокойно. По-опасно, ако пресичаш на пешеходна пътека в София”, каза Драганов.

Преди това обаче има очаквания за зимния сезон. Според Драганов нещата там са стабилни. Между декември и март се очакват над 3,1 милиона чуждестранни граждани.

„Тези, които ще дойдат с цел туризъм, ще бъдат около 2,2 милиона. Голямата част ще изберат културен туризъм, градско-историческа среда, посещение при близки, роднини и приятели. Част от тях ще посещават СПА курортите. И, разбира се, останалите ще бъдат за ски и сноуборд. Но на тях числото им няма да бъде по-голямо от това, което беше миналата година. Така че всеки хотелиер в тези места, които предлагат ски и сноуборд, може да види списъка с клиентите от миналата година и да им изпрати по едно поздравително писмо. Същите хора ще дойдат и сега”, коментира Драганов.

Редактор: Ина Григорова