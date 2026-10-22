България се оказа на първо място в Европейския съюз по годишно поскъпване на горивата. Днес по данни на Fuelo средната цена на бензин А95 е 1,64 евро за литър – с 1 цент по-ниска спрямо вчера и с 4 цента спрямо миналия месец. Дизелът остава без промяна – средно 1,91 евро за литър.

Вчера Евростат отчете, че през септември цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт в България са били с 42,2% по-високи спрямо същия месец на миналата година. Това е най-голямото годишно увеличение в ЕС. Следват Естония с 40,6% и Литва с 40,2%, при средно поскъпване за съюза от 31,4%.

САЩ удължиха до 24 април 2027 г. разрешението за сделки с чуждестранните дружества на „Лукойл“

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива коментира в ефира на NOVA NEWS, че през последната година и половина, откакто предишното правителство взе решение за присъединяване към Еврозоната и приемане на еврото, има натиск към целия бранш за намаляване на печалбата. От последните 18 месеца, ако стандартно браншът трябва да работи на 9-10% надценка, той всъщност работи на 6-7% максимална надценка, обясни Хаджидимитров. Той допълни, че когато стана рязкото увеличение на цените от март месец насам с близо 30-40%, се наложи браншът още да намали печалбата и в момента работи с 4-5% надценка.

„Стандартно в ЕС надценката е между 12-15%. Акцизите са по-високи там, така че при тях реално маржът е много по-висок, отколкото при нас. Ако сложим 12% върху 2 евро – са 24 евроцента. Ако сложим 6% върху 2 евро – са 12 евроцента. Те имаха накъде да оберат това много рязко увеличение. У нас цената на дизеловото гориво през февруари месец беше 1,28 и в един момент достигна 1,98. Така, че тези 60 цента са близо 50% увеличение, което нямаше как да се обере от бранша у нас“, обясни Димитър Хаджидимитров.

Ефектът върху икономиката: Ударите по кораби в Черно море заплашват да оскъпят стоките и горивата

По думите му в момента влиянието на международните пазари върху цената, която вижда крайният потребител е 100%. „Причините са основно Ормузкият проток, хутите също се активизират доста сериозно, естествено Украйна – Русия, където атаките по енергийна инфраструктура не спират, колкото и да се водят разговори в тази насока. Това са основните причини, които в момента докарват цената на барела над 110 долара, която е рекордна за последните 2-3 месеца“, посочи той.

Според Хаджидимитров не се вижда успокоение и световните лидери не работят достатъчно в насока да се намали напрежението и цените да тръгнат надолу. Той беше категоричен, че сделката, сключена между Тръмп и Путин за отпускане на дизелово гориво е оказала обратен ефект върху пазара.

„Тази сделка беше публично обявена преди по-малко от 10 дни, а тогава барелът беше 101-102 долара. Сега виждаме, че е над 110. Всичкото говорене на президента Тръмп, довежда само до едно – да поддържа високи цени на нефтените продукти, на нефта, за да може да се облагодетелстват една-две страни. Говорим основно за САЩ и Русия“, категоричен беше той.

Редактор: Цвета Лазаркова