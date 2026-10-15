Министерството на финансите на САЩ удължи до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени трансакции с българските дружества на руската петролна компания „Лукойл“, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

Новият общ лиценз № 130B позволява продължаването на определени операции с рафинерията в Бургас, веригата бензиностанции и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво. Разрешението заменя предишния лиценз, издаден през април, чийто срок изтича в петък.

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Американските власти издадоха и общ лиценз № 128D, който разрешава определени трансакции с бензиностанции на „Лукойл“, разположени извън Русия. Изключенията не означават отмяна на санкциите срещу руската петролна компания. Те не обхващат трансакции с други санкционирани лица или дейности, които остават забранени съгласно американския санкционен режим.

Вашингтон наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.

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Първото специално разрешение за българските дружества беше издадено през ноември 2025 г., след като държавата назначи бившия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на бизнеса на „Лукойл“ в страната.

През същия месец Народното събрание прие законодателни промени, които позволяват продажбата на активите под особеното управление и без съгласието на руския собственик. В края на февруари прекият собственик на българските дружества, швейцарската „Литаско“ (Litasco), която е изцяло притежавана от „Лукойл“, предупреди България за възможно арбитражно производство.

Редактор: Никола Тунев