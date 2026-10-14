Ударите с дрон по кораби в изключителната ни икономическа зона в Черно море ще се отразят на икономиката ни. Само заради вдигането на цените на застраховките на корабите редица стоки могат да поскъпнат, както и горивата.

Как влияе цената на застраховката на един кораб на крайната цена на каквато и да е стока и какво всъщност включва тази застраховка? Корабът има застраховка тип "Каско", след което се добавя и стандартна застраховка "Военен риск", която най-общо е за всеки случай. Когато обаче плавателният съд преминава през военна зона, за каквато вече се счита Черно море, то се добавя и екстра застраховка "Военна зона", която важи само за времето, прекарано в този рисков район. И оттук насетне по веригата следва - по-скъпа застраховка, което означава по-висок наем на кораб, това пък вдига цената застраховката и на товара, което повишава и неговата цена и накрая - крайната цена на стоката, която купуваме, е по-висока.

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Многократно увеличение на корабните застраховките е било поискано още миналата седмица след първите два ударени кораба. Тази седмица се очаква цената да скочи дори още.

"Застраховките "Екстра Иншурънс" върху товара се увеличават три пъти. След тези удари очакваме застраховката да бъде увеличена още с три до четири пъти за корабите, които минават през териториални води на България и Румъния. Екстра застраховка "военен риск" се нарича", обясни собственикът на голяма шипинг компания капитан Тодор Георгиев.

Освен заради застраховките корабоплаването ще се оскъпи и заради това, че моряците ще искат повече пари заради пряк риск за живота им. Ще стане и по-трудно да се намерят моряци, склонни да плават през Черно море. Още един фактор водещ до оскъпяването на едно плаване.

"Може да се получат откази от моряци да плават в такива райони, което е нормална практика. Както и да поискат по-високо заплащане", категоричен е управителят на компания за наемане на моряци капитан Золтан Сулай.

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От Асоциацията на българските застрахователи посочват пред NOVA, че рискът в Черно море логично води до по-високи застрахователни премии. А според експерти това може да откаже големите западни компании и да остави морския трафик на съмнителни оператори със стари кораби.

"Това са кораби, грубо казано над 25-годишни, с флагове, които са от сивия и черния списък, и с класова организация, която е извън асоциацията на най-добрите класове организации", обясни мениджърът на компания за морски застраховки Юри Станков.

Всички тази фактори важат и за танкерите, които карат суров петрол към рафинерията в Бургас, а това е основният начин, по който "Нефтохим-Лукойл" доставя нефт. Което означава скок в цената и на горивото.

"Увеличаване на застраховките ще рефлектира в цената на нефта. Виждаме, че цените на нефта са високи, но всъщност те са високи, защото застраховката е много голяма", подчерта председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев.

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Днес пред депутатите в парламента министър-председателят посочи, че към момента риск за доставките няма. "В момента има достатъчно запаси в "Лукойл" - има140 000 тона петрол. Има още 420 000 тона за разтоварване. Проблеми с кораби, които пристигат в българските пристанища и които отплават от българските пристанища, аз не очаквам", заяви премиерът Румен Радев.

В отговор до NOVA от "Лукойл" България заявяват, че към момента отказани доставки на суров петрол няма, а наличните количества са достатъчни и няма основания за опасения.