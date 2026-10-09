След атаките с дронове по кораби в Черно море – има ли опасност за икономиката ни? Какви са рисковете за бизнеса и цените на основните храни? Темата коментираха в „Здравей, България” икономистът Преслав Райков и Никола Христов, който е член на борда на УС на Българската асоциация на корабните брокери и агенти.

„До момента виждаме оскъпяване на корабоплаването, защото България и Черно море вече влизат във т.нар. „военната зона”. При корабоплаването няма съществен спад, но условията вече са различни – по-скъпи навла (цени на превоз), застраховки”, каза Райков.

Той допълни, че икономически сме много зависими от вноса и износа, тъй като страната ни разчита на износа, благодарение на силен земеделски сектор.

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„Ситуацията в Черно море няма как да не се отрази върху цялата икономическа ситуация. Най-потърпевши ще бъдат нашите производители, защото този военен риск ще бъде изцяло компенсиран от нашите производители, които ще продават на по-ниски цени”, каза Христов.

Той прогнозира, че цената на 1 тон превозвана стока може да се увеличи между 5 и 10 долара. „Цените са различни при различните превози, както и дестинации. Не е голямо увеличение, но увеличеният военен риск кара собствениците да не насочват корабите си в тази посока”, каза експертът.

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Преслав Райков заяви, че има потенциална опасност и за „Лукойл”. „Ние внасяме петрола по море, на фона на военния риск, който ескалира, може да има затруднения. Най-големите зърнени терминали в Русия също са затворени. Можем да очакваме още ескалации. До момента в Черно море има около 200 ударени или потопени кораби. Това е сравнимо с пълномащабна военна операция”, каза икономистът.

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Редактор: Никола Тунев