Потъването на товарен кораб със сирийски моряци в Черно море предизвиква сериозно недоволство в Сирия, а продължаващият конфликт с Иран оказва все по-силен натиск върху световните цени на петрола. Това коментира международният анализатор и член-кореспондент на БАН проф. Владимир Чуков в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му близките на изчезналите сирийски моряци настояват за отговори защо издирвателната операция е продължила едва около 14 часа. Случаят е предизвикал силна реакция в сирийските социални мрежи, а роднини и представители на моряшките среди очакват обяснение от българските власти.

Чуков потвърди, че на борда са се намирали деветима сирийци и един египтянин . Според направена от него справка потъналият кораб е построен през 1976 г., а през последните години извършвал курсове между Източното Средиземноморие и Черно море.

Анализаторът коментира и появилите се предположения, че плавателният съд може да е превозвал хора за участие във военни действия. Той определи подобна версия като малко вероятна заради възрастта и състоянието на кораба. Подчерта обаче, че въпросите около товара му остават без категоричен отговор.

По отношение на необичайно дългото плаване Чуков обясни, че забавянето може да се дължи на ниската скорост на кораба и изчакването за преминаване през Босфора, което понякога отнема няколко дни.

Кадри показват моряци от поразения кораб в Черно море минути след атаката (ВИДЕО)

Конфликтът с Иран и цената на петрола

Според международния анализатор перспективите за бързо прекратяване на конфликта с Иран остават неблагоприятни. Той обърна внимание, че напрежението около Ормузкия проток и Баб ел-Мандеб застрашава ключови маршрути за световните енергийни доставки. „Ние не сме производители на енергийни ресурси. Именно това ни прави много уязвими“, заяви Чуков, визирайки зависимостта на Европа от вноса на петрол и газ.

По думите му Техеран се опитва да използва ограниченията върху корабоплаването като икономически инструмент за натиск. Анализаторът посочи, че високите цени на горивата имат пряко отражение и върху американските потребители, което превръща конфликта във вътрешнополитически проблем за президента на САЩ Доналд Тръмп.

Чуков коментира и тежкото икономическо положение в Иран, включително обезценяването на националната валута. Според него обаче властите в Техеран все още разполагат с ресурси, които им позволяват да устоят на натиска, поне в краткосрочен план.

Започнаха огледи на единия от ударените кораби в Черно море

В навечерието на междинните избори в Съединените щати проф. Чуков посочи, че поскъпването на горивата може да се превърне в сериозно предизвикателство за Републиканската партия. Той отбеляза, че политическата ситуация остава динамична, а резултатите от изборите за двете камари на Конгреса могат да повлияят върху възможностите на американския президент да прокарва политиката си.

Според анализатора най-осезаемото отражение на конфликта върху американските избиратели е цената, която плащат всеки ден за гориво. За Европа основният риск остава продължителното нарушаване на енергийните доставки и последващото поскъпване на суровините.

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Редактор: Цветина Петкова