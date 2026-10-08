Фрегатата „Верни” днес е участвала в подготвителен етап на предстояща операция, като е извършила оглед за установяване на местоположението и състоянието на кораба ABLE, както и за наличие на отломки около него. Това съобщиха от Министерството на отбраната за NOVA.

В понеделник срещу вторник през нощта дронове атакуваха два търговски кораба на 70 морски мили (130-150 км) от българския морски бряг. Корабите са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE под флага на Палау.

Кадри показват моряци от поразения кораб в Черно море минути след атаката (ВИДЕО)

ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и е потънал източно от българското крайбрежие. Към момента няма официална информация за съдбата на екипажа му, в чийто състав влизат 9 сирийски граждани и един египтянин.

След удара по ABLE на борда е избухнал пожар. Всички 18 души от екипажа - 11 турски и 7 индийски граждани, са били успешно евакуирани.