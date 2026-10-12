Ситуацията с поразените кораби в изключителната икономическа зона на страната крие риск от намаляване на трафика на търговски плавателни съдове в Черно море, а от септември насам застраховките на корабите са скочили. Какви рискове крие ситуацията и започва ли нов етап на войната? Темата коментираха в „Твоят ден” по NOVA NEWS международният анализатор Огнян Дъскарев и кап. I ранг Васил Данов, който е член на Атлантическия съвет.

„Премиерът Румен Радев е предпазлив политик и не иска да се ангажира с много рязко осъждане на Русия нито за войната, нито за ситуацията в Черно море. Според мен няма съмнение, че това са руски дронове”, смята Данов. По думите му цената на хляба се е покачила заради повишаването на застраховките.

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Дъскарев допълни, че Русия има достатъчно техника, с която да стреля по кораби в целия басейн на Черно море. „Ударите в нашата икономическа зона не трябва да бъдат от украински дронове, защото това жито струва десетки милиони долари и никой не би атакувал такъв кораб”, каза той.

„Първият изненадващ ход беше предателството на Доналд Тръмп, който заби нож в гърба на Украйна. Сега той мина директно на страната на агресора, които се опитват да унищожат Украйна. Страната е в много тежко състояние в момента”, каза Данов и допълни, че Зеленски е заложил главата си с изказването си, че е готов за нови избори. „Украйна няма да смени политиката си, който и да бъде начело на държавата, защото те нямат друг избор”, смята той.

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„Преди всичко Тръмп не е президент на Украйна. Той е президент на друга държава и трябва да се грижи за нея. Какви ангажименти има към Украйна освен във външната политика? Той прави това, което е обещал, но очевидно не може да спре войната. Освен това Тръмп е много силно притиснат във връзка със сегашните избори, защото американските фермери използват най-много дизел”, уточни Дъскарев.

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Редактор: Никола Тунев