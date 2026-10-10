„Произходът на дроновете, засечени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, все още се изяснява. Българските власти са предпазливи в обвиненията към която и да е страна, тъй като става дума за националната сигурност на страната". Това заяви Александър Узунов от „Прогресивна България” в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Когато със сигурност е ясен произходът на дроновете, ще информираме всички български граждани”, посочи той. По думите му за единия от корабите е известен товарът, докато за другия все още няма окончателна информация.

Разследването продължава, като се очаква към него да се присъединят представители на румънската и турската страна, за да бъдат предприети необходимите действия. Узунов определи случилото се като „абсолютно погазване на международното право”.

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По отношение на възможността за активиране на член 4 от Северноатлантическия договор Узунов заяви, че това не е било необходимо. Според него текстът предвижда консултации при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на страна членка. „Подобна стъпка би била много близо до активирането на член 5, свързан с колективната отбрана. Решението на Консултативния съвет за национална сигурност беше правилно", каза депутатът.

Узунов съобщи, че наскоро са проведени разговори с представители на Турция за сигурността в Черноморския басейн. „Турската страна предлага създаването на два коридора за корабоплаване – единият за руски кораби, който да преминава през Грузия и Турция, а другият за украински кораби, чиято сигурност да бъде гарантирана от Румъния и България", обясни той.

Узунов коментира и срещите на Кирило Буданов с Румен Радев. Той заяви, че от „Прогресивна България” не са били уведомени предварително за визитата, но подчерта, че тя е била организирана при изключителна секретност заради мерките за сигурност около Буданов.

По думите му до 2023 г. срещу Буданов са били извършени повече от 10 опита за покушение, което е наложило да бъдат взети специални мерки за защита.

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Узунов определи срещата като знак за високото международно ниво на България. Той посочи, че след посещението си в страната Буданов е заминал за САЩ, където е трябвало да обсъди с представители на американската страна възможностите за изход от войната в Украйна.

В заключение Узунов заяви, че „Прогресивна България” полага значителни усилия за модернизацията на българската армия и работи за гарантиране на сигурността на българското Черноморие.

Целия разговор гледайте във видеото.