Блокирането на търговията със зърно в Черноморския регион би имало пагубно влияние. Това споделят родните зърнопроизводители, които са силно притеснени от нападенията над търговски кораби в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Те изтъкват, че вече има компании, които отказват превози от нашите пристанища, а цените на морския транспорт постоянно растат.

България е нетен износител на зърно, най-вече през Черно море.

„Повече от 90% от износа ни минават през двете пристанища – Бургас и Варна. Това може да създаде огромен проблем. Първо, логистичен, защото малко на брой кораби ще искат да влизат в Черно море, те стават все по-малко и по-трудно се намират компании, които да извършват такива превози. От друга страна – чисто финансов, защото това повишава и цената на транспорта“, каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

„Изключително притеснително е поради това, че ще бъдат вдигнати застраховките на корабите, които влизат в Черно море. Това автоматично ще бъде платено, разбира се, от всеки един, който произвежда каквато и да е продукция, която трябва да бъде качена на кораб. Това, което допълнително утежнява нещата, е вдигането и на таксите за преминаване през Босфора и Дарданелите“, каза председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ Радостина Жекова.

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Само за ден един от най-големите търговци в световен мащаб, опериращ и на нашия пазар, е вдигнал премията си с 3 евро на тон, споделят хора от земеделския бранш.

„Като се повишат застрахователните премии, естествено ще се повиши себестойността на превоза. Въпреки договора, ако е сключен предварително, когато се увеличи военният риск, автоматически тази премия трябва да бъде платена от корабособственика, а той естествено ще изпрати сметката на чартьора“, обясни президентът на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани кап. Димитър Димитров.

Цените на черноморския транспорт и застраховките на товарите плавно растат от началото на войната между Русия и Украйна. Това пряко влияе върху цените и на зърното.

„Всеки катаклизъм води до увеличаване на цената. Знаете, че Украйна и Русия в момента не могат да изнасят пълноценно, което вдигна и цените на международните борси. Въпросът обаче е, че ако на международната борса цената е висока, а ти няма на кого да продадеш, всъщност няма никакво значение каква е тя“, казва Радостина Жекова.

„Цената на нашата продукция константно зависи от международните борси и всеки един такъв разход – за транспорт, за застраховки, за логистика – реално сваля цената, която ние ще получим за продукцията си“, обясни Илия Проданов.

И ако трусовете при износа касаят само определени браншове, то вносът влияе и върху крайния потребител у нас.

„При заплащане на завишена застрахователна премия ще се увеличи себестойността и естествено ще последва повишаване на цените на вносните стоки“, обясни кап. Димитров.

Трафикът в Черно море към момента продължава, но корабите всячески се стремят да избягват териториите с повишен военен риск.

„В последните дни маршрутът на всички кораби, които идват или заминават от български пристанища към Босфора, винаги минава покрай брега в териториалното море на крайбрежната държава“, обясни кап. Димитров.

Огромният въпрос е как би се отразило блокирането на морския транспорт в Черноморския басейн, макар и временно.

„Към момента дори не искам да си представям такава хипотеза, защото това би било трагедия за българското земеделие! Някой да си представи, че ще изнесе 5 милиона тона пшеница по сухопътен път, е просто абсурдно! Тук е много важно хората да знаят, че в света се произвеждат 700 милиона тона пшеница, обаче търговската ѝ част е 200 милиона“, обясни Илия Проданов.

Над половината от нея се изнася от Черноморския басейн.

„Това ще има потресаващ ефект за световния пазар на зърно и не мисля, че някой в момента въобще разглежда това като сценарий. Защото ако Русия, Украйна и въобще целият Черноморски басейн изчезнат от пазара на зърно, това ще означава глад в световен мащаб“, каза Илия Проданов.

Останалите кризисни ситуации оказват кумулативно влияние и зърнопроизводителите очакват адекватна реакция от държавата.

„Изключително голямото увеличение на логистичните разходи, когато говорим за транспорт с камиони, също се оказа проблем тази година. Липсата на корабоплаване по Дунав също е проблем. Тоест би трябвало държавата ни да е готова да предложи алтернатива с жп транспорт, който да стигне до Турция и до Гърция“, каза Радостина Жекова.

„На първо място държавата трябва да осигури безопасността на корабоплаването в Черно море – тук говорим за колективна безопасност на европейско ниво. Второ – дългосрочно да се търсят варианти за износ през други морета и през Гърция, защото иначе сме поставени в ситуация да бъдем изцяло зависими“, каза Илия Проданов.

Репортер: Надежда Карапанчева







Редактор: Ина Григорова