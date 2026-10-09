Няма риск да спре търговията със зърно след инцидента с двата търговски кораба в Черно море. Това съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той заяви, че не очаква да се стигне до поскъпване на цените на зърното и слънчогледа, въпреки че търговците вече се оплакаха, че след случилото се компаниите са започнали да повишават застраховките на товарите.

Очаква ли се скок на цената на зърното заради ситуацията в Черно море

"Работим изключително близко със земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Разговарях с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна. Няма отказани кораби за и от България. Засегя няма нищо притеснително по отношение на търговията. Ако има отказани кораби, това може да окаже влияние върху цените", каза министърът. Той посочи, че не може да коментира застраховките, тъй като това са частно-правни отношения. "Но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна", заяви министърът.

Редактор: Цветина Петрова