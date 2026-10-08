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Черноморският басейн формира 50% от световната търговия на пшеница”, заяви Илия Проданов
Как инцидентите с кораби влияят на риска за корабоплаването и може ли да се оскъпи износът на българско зърно. Темата коментира председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той посочи, че корабоплаването в Черно море е затруднено от много време насам. Застраховките на плавателните съдове се повишават, расте цената и на самия транспорт. По думите му е всички заинтересовани страни трябва да получат нужната информация, за да бъдат успокоени транспортните фирми и износителите на зърно и да се гарантира сигурността на корабите.
Експертът беше категоричен, че страната ни няма друга опция за износ освен двете черноморски пристанища. Затова и проблемът е толкова сериозен. Той каза, че алтернатива на превозването би била през гръцките пристанища, но липсва нужната жп мрежа, за да стигне зърното до южната ни съседка.
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Проданов смята, че е възможно да има поскъпване на пшеницата заради тези атаки. По думите му около 30% от цената на международната борса на зърното е за транспортирането му. По този начин пък производителят получава по-ниска цена.
„Черноморският басейн формира 50% от световната търговия на пшеница”, заяви експертът и подчерта, че ако транспортът е затруднен, може да се стигне до продоволствена криза.
Проданов беше категоричен, че трябва да се проведе среща с правителството, за да се потърси решение на проблемите.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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