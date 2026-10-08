„Напрежението в Черно море вече се отразява на транспорта и застраховането на товарите, а корабните компании избягват определени маршрути заради опасността от нови инциденти". Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в ефира на „Здравей, България“.

По думите му Черноморският регион е един от основните центрове за производство на зърнени култури в света. Русия е най-големият производител, следвана от Украйна и България. „България произвежда между 7,5 и 9 милиона тона пшеница годишно, около 2 милиона тона царевица и близо 1 милион тон слънчоглед“, обясни Гечев.

Значителна част от българските товари преминават през Черно море. При напрежение в региона обаче корабните компании избягват маршрутите. „След тези инциденти огромна част от компаниите вече спряха да правят застраховки, което вече е проблем“, каза депутатът.

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Гечев коментира и последните атаки срещу два кораба в Черно море, в изключителната икономическа зона на България. По думите му позицията на правителството и на КСНС е за пълно разследване, което да установи откъде са дошли дроновете. „И Украйна, и Русия отрекоха, че са замесени“, посочи той.

В момента се търсят части от дронове, които са изплували, както и следи от специфични поражения по корабите. Единият от плавателните съдове не е потънал, а останките на другия ще бъдат обследвани с подводни дронове.

Гечев каза още, че все още не е ясно какъв точно е бил товарът на потъналия кораб и това вероятно ще бъде част от разследването. Другият кораб е превозвал зърнени култури, но според него има случаи, при които декларираният товар не съответства на реално превозвания.

Според Гечев България тепърва навлиза в период на активен износ на зърно, включително към държави, които се намират в конфликт. „Това означава, че тепърва ще се търсят коридори, което означава, че може да се премине към териториалните води на Турция и България“, обясни той. По думите му в началото на конфликта били договорени коридори с Турция. Сега е необходимо ново споразумение, в което да участват всички държави с излаз на Черно море.

Той направи и разграничение между териториалните води и изключителната икономическа зона. Териториалните води са част от територията на държавата, докато в изключителната икономическа зона България има ограничени права, свързани с риболов, проучване и добив на нефт и газ.

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Гечев коментира и плановете за допълнителни системи за противодронова защита. По думите му нито една от държавите в региона не разполага с технология, която да може надеждно да прехваща дронове на 200 километра. Според него възможностите за локализиране и неутрализиране на дронове са основно в диапазона от 5 до 10 километра.

Според Гечев увеличаването на военните разходи само по себе си не води до мир.„Дипломатическите канали трябва да работят, дали някоя държава е във война или не е“, заяви той.

По думите му към момента няма непосредствена опасност, свързана с военни действия на територията на България. Съществува обаче риск от случайно попаднали дронове в близост до страната.

По отношение на доставките на суровина за „Лукойл“ Гечев заяви, че не очаква ескалация и увери, че няма опасност България да остане без суровина. По думите му застрахователните възможности при тези доставки са различни.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева