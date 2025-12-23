Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ разкриха две незаконни автоморги, в които са открити множество части от крадени автомобили, обявени за издирване в държави от Европейския съюз. Разследването тече от около два месеца и обхваща територията на София и област Видин.

По думите на началника на отдел „Криминална полиция“ Владислав Мишев става въпрос за престъпна дейност, развивана в по-продължителен период от време. При оперативните действия са установени два обекта, независими един от друг, в които имало голямо количество разглобени автомобили и авточасти.

Снимка: Министерство на вътрешните работи

Колите са произведени в периода от 2021 до 2025 година, като частите от тях били успешно реализирани на нелегалния пазар от лица от престъпния контингент. По първоначални данни засегнатите превозни средства са около 200.

Иззети са двигатели, скоростни кутии, хибридни батерии и части от купета. Само в едната автоморга в рамките на две седмици са намерени 276 авточасти, а в другата – 28 двигателя.

Снимка: Министерство на вътрешните работи

В автоморгата в Елин Пелин имало обособено специално помещение с професионални инструменти за разглобяване на коли, както и подземно място, в което били укривани най-скъпите части – хибридните батерии.

По случая има един задържан, на когото е повдигнато обвинение. Първоначалният арест бил за 72 часа, след което на заподозреният била наложена мярка за неотклонение „домашен арест“. Лицето е познато на органите на реда.

Снимка: Министерство на вътрешните работи

От втория обект към момента няма задържани. Работата по случая продължава.