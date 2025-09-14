Едно от най-колоритните събития на годината е „Голямото Цветно Тичане“ на „Нестле за Живей Активно!“. То се организира за двадесета поредна година.

„При нас са представителките на националния отбор по художествена гимнастика, които също потичаха. Имаме участници, които тичат по 9 и 12 км, а един ентусиаст искаше да тича 15 км”, разказа маркетинг директорът Нели Ангелова.

Трябва да си упорит, за да постигнеш нещо: Урокът на 75-годишната Мариана, която пробяга маратон

На място е предвидено по-малко трасе за тичане на лица до 14 години, както и испециален кът за домашни любимци.

