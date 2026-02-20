Летище във Флорида скоро ще получи ново име - Доналд Тръмп. Това се случва, след като законопроект, предлагащ промяната, беше одобрен от законодателния орган на щата, предаде АФП. Става дума за международното летище Палм Бийч, което вече ще се казва "Президент Доналд Дж. Тръмп“. Очаква се губернаторът Рон Десантис, който някога беше опонент на Тръмп, да подпише мярката и тя да стане закон.

Палм Бийч е известен със своите пясъчни плажове и луксозни имения, а летището се намира само на минути от резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго. Преименуването му ще изисква и одобрението на Федералната авиационна администрация. След това то ще се превърне в поредната институция, която ще бъде преименувана на името на Тръмп.

Назначеният от президента управителен съвет на Кенеди център, арт комплекс и мемориал на покойния президент Джон Ф. Кенеди във Вашингтон, гласува през декември да се преименува на „Тръмп-Кенеди център“ .

Републиканецът също така е настоявал да бъдат преименувани нюйоркската гара Пен Стейшън и международното летище Дълес във Вашингтон на негово име, според съобщения в американските медии, но тези усилия са били отхвърлени.

Министерството на финансите също потвърди съобщенията, че са били изготвени проекти за възпоменателна монета от 1 долар с образа на Тръмп, въпреки че съществуват закони, които забраняват поставянето на образа на действащ или жив президент върху пари.

Редактор: Цветина Петрова