Президентът Доналд Тръмп иска да построи арка, която да бъде най-голямата в света. Но въпреки че намеква, че ще подпише указ за нейното строителство, проектът среща съпротива и най-вероятно ще се сблъска с правни пречки, преди изобщо да може да бъде реализиран, пише CNN.

Тръмп иска американска версия на парижката Триумфална арка, но по-голяма. Планираната Арка на независимостта трябва да бъде с височина 250 фута, за да отбележи 250-годишнината на нацията. (Триумфалната арка в Париж е висока 164 фута.) По стандартни измервания това би се равнявало на сграда с височина между 16 и 20 етажа.

'ARC DE TRUMP': President Trump is pushing plans for a massive triumphal arch in Washington, D.C., a project the White House says will become one of the most iconic landmarks in the world, describing the monument as a central part of Trump’s legacy and vision ahead of the… pic.twitter.com/wx3wmY5Hc3 — Fox News (@FoxNews) February 2, 2026

Но защитници на културното наследство предупреждават, че предлаганата конструкция, която трябва да бъде разположена от другата страна на река Потомак, срещу Мемориала на Линкълн – ще закрие исторически значими гледки и в двете посоки и може да представлява опасност за въздушния трафик към близкото Национално летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон.

New at @washingtonpost:



Trump wants to build a 250-ft-tall arch, for America’s 250th anniversary



The structure would tower over nearby memorials — changing DC’s skyline and blocking views of the Lincoln Memorial



It’s also spooking experts who say it’s just too big pic.twitter.com/lsW7MwytdC — Dan Diamond (@ddiamond) January 31, 2026

Според източник, запознат с плановете, конструкцията на предложената арка ще бъде с височина 165 фута и ширина 165 фута. На нея ще има висок пиедестал и внушителна позлатена бронзова статуя на Статуята на свободата отгоре. По думите на източникът, пожелал анонимност, все още не е избран скулптор за тази част от проекта. Обмисляни са и по-малки варианти на арката, но Тръмп е "твърдо решен" тя да бъде "огромна". Последните визуализации включват още колони, орли и венци.

В сегашния си вид арката ще бъде приблизително наполовина по-ниска от Монумента на Вашингтон и повече от два пъти по-голяма от Мемориала на Линкълн. Освен това тя ще бъде най-голямата монументална арка в света — с около 30 фута по-висока от Монумента на революцията в Мексико Сити.

Снимка: Getty Images

„Арката ще се превърне в една от най-емблематичните забележителности не само във Вашингтон, окръг Колумбия, но и по целия свят“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл пред CNN.

Прекалено голяма

Монументът би бил разположен върху кръгово движение в подножието на Мостa Арлингтън Мемориъл, точно между Националното гробище Арлингтън и Мемориала на Линкълн. Така обаче драстично ще блокира гледката между Мемориала на Линкълн и Арлингтън хаус, който е централна част от Националното гробище Арлингтън. Тази гледка има специално историческо значение. Двата обекта са свързани с мост над река Потомак, а пространството е изцяло изпълнено със смисъл и значение, казва Брайън Кларк Грийн, архитектурен историк и специалист по опазване на историческото наследство. Грийн, който е бил назначен от Джо Байдън в Националната комисия за планиране на столицата, не е против издигането на монумент на това място, но подчертава, че мащабът на проекта ще блокира линията на видимост. „Идеята за монумент на това място може да бъде наистина впечатляваща, ако е с правилните мащаби“, казва той. „Според мен това е прекалено голямо. Просто ще доминира напълно над мястото и над околните монументи.“

Арката и безопасността за въздушното пространство

Арката предизвиква загриженост и за въздушната безопасност. Проверка на CNN сочи, че въздушното пространство в радиус от три мили около Националното летище „Рейгън“ вече е плътно населено с конструкции. Предлаганата арка на Тръмп ще бъде разположена на няколко фута от коридора, използван от самолетите, приближаващи летището от север. Тя ще се намира в участък, където машините преминават ниско - на височина от само 492 фута, което поражда опасения.

Следващи стъпки и потенциални препятствия

Вероятно плановете за арката ще бъдат одобрени от двете отговорни институции, в които работят предимно съюзници на Тръмп. Но тя може да се сблъска с правни предизвикателства, засягащи Закона за националната екологична политика (National Environmental Policy Act) и Закона за опазване на историческото наследство (National Historic Preservation Act).

Снимка: iStock

„Има малка причина да се вярва, че ограничения ще бъдат спазени“, казва Грег Уеркхайзер, адвокат, специализиран в опазване на историческото наследство, който съди администрацията на Тръмп по повод плановете му да боядиса Сградата на Изпълнителния офис „Айзенхауер“.

Ключовият правен въпрос за арката, според Уеркхайзер, е дали президентът и комитетът, който той избира, ще спазват изискванията на процедурата. „Става въпрос не дали арката е добра или лоша. Става въпрос дали 250-футова конструкция, която ще засенчи Мемориала на Линкълн и ще блокира емблематични гледки към Националното гробище Арлингтън, ще навреди на историческите паметници. Както и за това дали трябва да бъде разположена другаде. Ще спазва ли президентът законите“, пита той.

Към момента Националната организация за опазване на историческото наследство (National Trust for Historic Preservation) участва в съдебен процес по случая с балната зала на Тръмп. Федерален съдия изрази скептицизъм миналия месец относно това дали Белият дом има законово право да строи залатабез изрично разрешение от Конгреса.

Редактор: Цветина Петрова