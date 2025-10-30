Американският президент Доналд Тръмп разруши Източното крило на Белия дом, за да построи бална зала на негово място. Първоначално проектът трябваше да струва 200 милиона долара, но впоследствие стойността му достигна до 300 млн. Тръмп многократно е заявявал, че ще плати за реконструкцията със средства, събрани от поддръжници, корпорации и други дарители. По първоначална информация залата трябваше да побира 650 души, но наскоро Тръмп заговори за 900.

Защитниците на историческото наследство изразиха тревога относно размерите на новата зала - очаква се тя да бъде 90 000 кв. фута (8 361 квадратни метра). Това би я направило почти два пъти по-голяма от основната част на Белия дом, която включва резиденцията.

„Дълбоко сме загрижени, че масивността и височината на предложената нова конструкция ще надхвърли Белия дом“, се казва в изявление на Националния тръст за опазване на историческото наследство. Според организацията има риск трайно да бъде нарушен балансираният класически дизайн на Белия дом с неговите две по-малки и по-ниски крила.

Източното крило е завършено по време на мандата на Франклин Делано Рузвелт през 1942 г. В него се намират офисите на първата дама, бункер и Центърът за спешни действия.

♦ Каква е историята на Белия дом, защо Доналд Тръмп иска да построи тази бална зала, кои са дарителите за реализирането на неговата идея и кои са интересните детайли, свързани с някои от тези личности?

► Историята на строежа на Белия дом и превръщането му в американски символ

В продължение на 200 години Белият дом е символ на президентството, правителството на САЩ и американския народ. Неговата история, както и историята на столицата започват, когато президентът Джордж Вашингтон подписва Закон на Конгреса през декември 1790 г., с който се обявява, че федералното правителство ще се намира в район, „ненадвишаващ десет квадратни мили... на река Потомак“.

Снимка: Белият дом, 1800 г., iStock

Вашингтон и Пиер Л'Анфан, който създава плана на града, избират мястото за новата резиденция, което сега е с адрес "Пенсилвания Авеню" 1600. С началото на подготовката за новия федерален град е проведен конкурс за строител на Къщата на президента. Представени са девет предложения, а роденият в Ирландия архитект Джеймс Хобан печели конкурса със своя практичен и красив дизайн.

Строителството започва с полагането на първия крайъгълен камък през октомври 1792 г. Въпреки че президентът Вашингтон ръководи дейностите, той никога не е живял в сградата.

Снимка: 1894 г. iStock

Едва през 1800 г., когато Белият дом е почти завършен, първите му обитатели - президентът Джон Адамс и съпругата му Абигейл, се нанасят в него. Оттогава всеки президент е правил свои собствени промени и допълнения.

По време на войната от 1812 г. британците подпалват президентския дом - това се случва през 1814 г. Джеймс Хобан е назначен да възстанови сградата, а президентът Джеймс Монро заживява в нея през 1817 г. По време на управлението на Монро е построен South Portico - през 1824 г., а Андрю Джаксън наблюдава добавянето на North Portico - през 1829 г. Към края на 19-и век са направени различни предложения за значително разширяване на президентския дом или за построяването на напълно нова сграда, но тези планове никога не се реализират.

Снимка: Белият дом, 1900 г., iStock

През 1902 г. президентът Теодор Рузвелт започва мащабна реконструкция на Белия дом, включително преместването на президентските офиси от втория етаж на Резиденцията в новопостроената временна Сграда на изпълнителните офиси, известна като Западното крило. Реновацията на Рузвелт е планирана и изпълнена от известна архитектурна компания от Ню Йорк.

Следващият президент - Уилям Хауърд Тафт, построява Овалния кабинет в разширеното крило за офиси.

Белият дом оцелява и след още един пожар - този в Западното крило през 1929 г., докато Хърбърт Хувър е президент.

Снимка: Трапезарията на Белия дом, iStock

Президентът Хари С. Труман започва реконструкция, при която всичко, освен външните стени, е демонтирано. Възстановяването се наблюдава от архитекта Лоренцо Уинслоу, а семейството на Труман се връща в сградата през 1952 г.

Съпругата на Джон Ф. Кенеди - Джаки Кенеди, изгражда Розовата градина, която Тръмп премахна, за да направи огромен вътрешен двор.

Джералд Форд построява плувен басейн.

Първата дама Мелания Тръмп изгражда тенис павилион.

Всеки президент след Джон Адамс е обитавал Белия дом, а историята на тази сграда се простира далеч отвъд строежа на нейните стени. Той не е само дом на президента на САЩ и неговото семейство, а и музей на американската история.

Резиденцията разполага със 132 стаи и 35 бани, разоложени на 6 етажа. Има 412 врати, 147 прозореца, 28 камини, 8 стълбища и 3 асансьора. Кухнята на Белия дом може да сервира вечеря за до 140 гости и предястия за повече от 1000 души. За боядисване на външната повърхност на Белия дом са необходими 570 галона боя.

През различни периоди от историята Белият дом е бил известен като „Президентският дворец“, „Президентската къща“ и „Изпълнителната резиденция“.

Президентът Теодор Рузвелт официално дава на Белия дом сегашното му име през 1901 г.

Снимка: Белият дом, 1977 г., iStock

Президентите могат да изразяват своя индивидуален стил в начина, по който декорират някои части на къщата, както и в начина, по който посрещат гости и посетители.

Томас Джеферсън провежда първия ден на отворените врати при встъпването си в длъжност през 1805 г. Той също така отваря сградата за обществени обиколки - традиция, която остава и до днес, освен във военно време.

Домът на президента посреща посетители на ежегодните приеми на Нова година и на 4 юли.

► Защо Тръмп иска бална зала?

Тръмп отдавна се оплаква от липсата на бална зала за големи събития в Белия дом. Той често твърди, че неговите предшественици са говорили за липсата на такава „поне от 150 години“, но не е ясно кого има предвид. Балната зала, преди всичко, е личен приоритет на Тръмп.

Снимка: АП, БТА

„Когато вали, е катастрофа. А палатката е на стотина метра от главния вход. Това е разстояние, по-голямо от дължината на футболно игрище. Не е приятна гледка. Жените с прекрасните си вечерни рокли и прически се превръщат в развалина“, казва Тръмп.

► Кои са дарителите в проекта за изграждане на балната зала?

Белият дом публикува списък с 37 дарители, който включва много компании и личности, като около някои от тях има важни и интересни детайли. Освен това голяма, част от тях са финансирали комитета по встъпване в длъжност на Доналд Тръмп, разказва Би Би Си .

Снимка: iStock

Интересни казуси при част от дарителите:

- Тютюнопроизводител, настояващ за законодателство, което да ограничи надзора на FDA върху електронните цигари. Друга компания, отново занимаваща се с цигари, настоява за по-малко регулации в индустрията и се противопоставя на щатските забрани за ароматизиран тютюн.

- Компания, предлагаща технологични и консултантски услуги, която се съгласява да плати на правителството на САЩ близо 16 милиона долара, за да уреди дело, в което се твърди, че дъщерно дружество е подало измамни искове, свързани с договор на Министерството на отбраната.

- Химическа компания, призната за виновна в нарушаване на американските санкции срещу Куба в началото на 2000-те.

- Компания, занивмаваща се с производство на строителна техника, която е била разследвана за предполагаемо укриване на данъци. По време на първия мандат на Тръмп това разследване е прекратено.Американският президент назначава бившия адвокат на компанията за главен прокурор.

- Една от големите борси за криптовалути - съдена от Комисията по ценни книжа и борси за предполагаемо действие като нерегистриран брокер през 2023 г. Администрацията на Тръмп оттегли делото по-рано тази година.

- Компания, занимаваща се с хранително-вкусова промишленост, която е с блокирана дейност от страна на администрацията на Джо Байдън. Причината - твърдения за практики на принудителен труд, които фирмата отрича. Администрацията на Тръмп вдигна "блокадата" през март.

- Една от компаниите се съгласява да плати милиони долари за проекта на Тръмп за балната зала като част от споразумение за уреждане на съдебни искове, свързани с видеоплатформа, предявени от Тръмп.

- Компания, занимаваща се с добив на газ и петрол, подкрепя ограничаване на екологичните разпоредби.

- Световна верига от барове, ресторанти, хотели и други развлекателни заведения също има връзка с Тръмп. Председателят на борда на директорите ѝ преди това е бил вицепрезидент по операциите в Trump Organization - конгломерата за бизнес и недвижими имоти на Тръмп.

- Компания за информационни техлогии, която получава договори от американските военни и други ведомства.

- Компания, занимаваща се с анализ на данни и предоставяща информация на администрацията, чиято дейност е използвана за ускоряване на прилагането на имиграционните закони. Също така има и подписана сделка с армията за милиарди долари за следващото десетилетие.

- Компания за криптовалути, съдена за нарушаване на закона за ценните книжа. В крайна сметка федерален съд реши, че няма престъпване на закона.

Снимка: АП, БТА

Част от дарителите са и представители на администрацията на американския президент.

Сред компаниите, отпуснали средства за строежа на балната зала, има и големи технологични гиганти.