Матю Бродерик връчи на съпругата си Сара Джесика Паркър наградата „Каръл Бърнет“, част от отличията „Златен глобус“, за цялостен принос в телевизията, съобщи "Асошиейтед прес".

„Наистина ли искаш да се снимаш в телевизията?“, си спомни той, че я е попитал, когато Паркър за първи път получила сценария за емблематичната си роля на Кари Брадшоу в Сексът и градът през 90-те години. Тя ѝ носи шест награди „Златен глобус“ и две отличия „Еми“.

„Привилегия и мечта е да се наричам актьор“, каза Паркър при получаването на приза.

Хелън Мирън бе удостоена с наградата „Сесил Б. Демил“ за цялостен принос в късното предаване на Си Би Ес, излъчило първото издание на Golden Eve („Златната нощ“) - отделна церемония, провела се във вторник за връчване на почетни отличия за кариера в хотел „Бевърли Хилтън“, в навечерието на наградите „Златен глобус“, които ще се състоят в неделя. И двете актриси ще бъдат отличени и тогава.

Наградата „Каръл Бърнет“ се присъжда за „изключителен принос към телевизионния екран и извън него“.

Паркър говори и за времената, в които създателят на „Сексът и градът“ Дарън Стар ѝ е предложил роля в сериала и какво е означавало приемането ѝ. Оригиналният сериал на HBO се превърна в културен феномен. Той има шест сезона, два пълнометражни филма и продължението „И просто ей така“.

„Запознах се с Кари Брадшоу, Шарлот Йорк, Саманта Джоунс и Миранда Хобс“, каза Паркър, „и прекарах 25 години с най-славния екип от жени и актриси, като се отнасяхме към целия Ню Йорк като към телевизионен град на Си Би Ес, а улиците му бяха като „Студио 33““.

Хелън Мирън, носителка на „Оскар“ за ролята си на Елизабет Втора в „Кралицата“, е спечелила три награди „Златен глобус“ и е напът към четвърто отличие за участието си в сериала MobLand („Земя на мафията“). През 2023 г. тя е удостоена със званието „дама“ на Британската империя.

Наградата „Сесил Б. Демил“ датира от 1952 г., когато е връчена на самия легендарен режисьор. Сред носителите ѝ са Уолт Дисни, Джуди Гарланд, Опра Уинфри и Том Ханкс.

Редактор: Мария Барабашка