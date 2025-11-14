Актрисата Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет“ за изключителния си принос към телевизията - на и извън екрана, предаде "Асошиейтед прес".

„Кариерата на Сара Джесика Паркър въплъщава духа на наградата „Каръл Бърнет“, каза Хелън Хони, президент на Фондация „Златен глобус“. „Нейното пионерско влияние върху телевизията и отдадеността ѝ към разказването на истории - както на сцената, така и на екрана - оставят незаличим отпечатък върху поп културата. За нас е чест да отпразнуваме изключителния ѝ принос към тази индустрия“, добави тя, цитирана от Асошиейтед прес.

Сара Джесика Паркър влезе в журито на наградите "Букър"

Наградата „Каръл Бърнет“ ще бъде връчена на специалното събитие Golden Eve, на което ще бъде присъден и призът „Сесил Б. Демил“. Тази година той ще отиде при актрисата Хелън Мирън.

Предаването Golden Eve ще бъде излъчено по CBS на 8 януари - три дни преди церемонията по връчването на отличията „Златен глобус“ на 11 януари. Събитието ще бъде достъпно и в Paramount+. Водеща на церемонията за наградите „Златен глобус“ за втори път ще бъде Ники Глейзър.

Сара Джесика Паркър е най-известна с ролята си на Кари Брадшоу в сериала на HBO „Сексът и градът“ и продължението „И просто ей така...“. Сред филмите ѝ са „Фокус-мокус“, „Фалстарт“, „Клуб „Първа съпруга“ и „Скъпа, няма не мога“. Отличена е с наградата „Еми“. Паркър беше и част от журито, което определи носителя на наградата „Букър“ тази година.

Наградата „Каръл Бърнет“ е учредена през 2019 г. и се връчва на личности с изключителен принос към телевизията - на или извън екрана. Сред предишните носители на приза са Тед Дансън, Норман Лиър, Райън Мърфи и Елън ДеДженерис.

Редактор: Мария Барабашка