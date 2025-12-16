-
50 хиляди долара за информация за издирвания за стрелбата в университета „Браун“
-
Сериозни наводнения в щата Вашингтон: Семейства се качиха на покривите си, отнесени са мостове и къщи (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Публикуваха кадри на Тръмп, Клинтън и бившия принц Андрю от имот на Епстийн (СНИМКИ)
-
Мощна експлозия разруши три сгради в Сан Франциско, има пострадали
-
САЩ обявиха санкции срещу още танкери
-
Тръмп: Задържахме много голям танкер с петрол край бреговете на Венецуела
Активисти призоваха американците и законодателите да не забравят близките отношения между двамата
Активисти разпънаха огромна снимка на президента на Съединените щати Доналд Тръмп заедно с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Протестната акция беше организирана на Националната алея във Вашингтон, близо до сградата на Конгреса.
Организаторите призоваха американците и законодателите да не забравят близките отношения между двамата и настояха Конгресът да разследва евентуални нарушения. Снимката, която е с размерите на баскетболно игрище, вече е използвана при протест във Великобритания.
Protesters in Washington, D.C. unveil a banner of Donald Trump with his best friend Jeffrey Epstein in front of the US Capitol building pic.twitter.com/jcdsJ7ATbI— Marco Foster (@MarcoFoster_) December 15, 2025
Публикуваха кадри на Тръмп, Клинтън и бившия принц Андрю от имот на Епстийн (СНИМКИ)
Междувременно Министерството на правосъдието се очаква да публикува нови документи по случая на 19 декември.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни