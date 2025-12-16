Активисти разпънаха огромна снимка на президента на Съединените щати Доналд Тръмп заедно с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Протестната акция беше организирана на Националната алея във Вашингтон, близо до сградата на Конгреса.

Организаторите призоваха американците и законодателите да не забравят близките отношения между двамата и настояха Конгресът да разследва евентуални нарушения. Снимката, която е с размерите на баскетболно игрище, вече е използвана при протест във Великобритания.

Protesters in Washington, D.C. unveil a banner of Donald Trump with his best friend Jeffrey Epstein in front of the US Capitol building pic.twitter.com/jcdsJ7ATbI — Marco Foster (@MarcoFoster_) December 15, 2025

Междувременно Министерството на правосъдието се очаква да публикува нови документи по случая на 19 декември.

