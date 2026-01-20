Гигантско копие на писмо, за което се твърди, че е подарено на Джефри Епстийн от Доналд Тръмп и че е подписано от него, по случай рождения ден на магната, беше изложено пред National Mall във Вашингтон, окръг Колумбия, съобщи CNN.

Творбата е най-новата инсталация на група, която се идентифицира като „Тайното ръкостискане“ (The Secret Handshake). Височината на писмото е 3 метра и завършва с думите: „Честит рожден ден - и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна“.

На другата страна на картичката пише: „Честит рожден ден на един страхотен човек!"

Рожденият ден на Епстийн е на 20 януари.

Информационна табела призовава минувачите да подпишат картичката с послание към администрацията на Тръмп.

Въпросното послание е част от колекцията писма, подарени на Джефри Епщайн за 50-ия му рожден ден през 2003 г. На него фигурира вероятен подпис на Тръмп и рисунка - силует на гола жена, разказа в свой репортаж The Wall Street Journal през 2025 година. Според изданието писмото завършва с думите: „Честит рожден ден — и нека всеки ден бъде поредната прекрасна тайна“. Тръмп отрече да е автор на посланието и заяви още, че не е направил рисунката. Той заплаши да съди изданието, ако публикува историята, като по-късно заведе дело. „Никога през живота си не съм рисувал картина. Не рисувам жени. Това не е моят език. Това не са моите думи", заяви президентът през 2025 година.

Според изявление на The Secret Handshake инсталацията се е появила в неделя през нощта и ще бъде изложена до 23 януари.

Срещу Тръмп няма повдигнати обвинения по повод контактите му с Джефри Епстийн, който почина в затвора през 2019 г., докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Арт инсталацията идва в момент, в който администрацията е изправена пред натиск да продължи да публикува още досиета на Епстийн. Министерството на правосъдието заяви по-рано този месец, че е публикувало 12 285 документа - по-малко от 1% - от досиетата. Над 2 милиона документа все още се преглеждат. Законодателство, одобрено миналата година, определи краен срок 19 декември 2025 г. за публикуване на всички досиета, свързани с магната.

През есента екипът на The Secret Handshake издигна статуя, изобразяваща Тръмп и Епстийн с отметнати назад крака и размахващи във въздуха ръце, озаглавена „Най-добри приятели завинаги“.

Други инсталации на групата включват The Donald J. Trump Enduring Flame - бронзова статуя на факла, която се появи на площад „Свобода“, за да се подиграе на защитата на Тръмп на участниците в митинг за превъзходство на бялата раса през 2017 г., сочи CNN.

Друга творба, изложена на National Mall - Dictator Approved, изобразява златна ръка, показваща палец нагоре и смачкваща короната на Статуята на свободата.

