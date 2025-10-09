-
Разказва „Дойче Веле”
„Октоберфест” - най-големият фолклорен фестивал в света, привличащ милиони посетители в Мюнхен всяка година. Провежда се на огромна площ, а голяма част от него е панаир. Може да се изненадате да научите, че Октоберфест е с безплатен вход. Не ви е нужен билет.
Въпреки че често се възприема като парти за възрастни, изпълнено с алкохол, всъщност на „Октоберфест” има много семейства и дори малки деца. Така че това е семейно събитие, което чества баварските традиции.
В деня на откриването собствениците на палатки, домакините на събитието и техните семейства пристигат с карети, за да открия 16-дневното честване. Над 6 милиона души идват тук всяка година. Туристите от САЩ съставляват най-голямата група международни посетители.
Но какво означава „Октоберфест” за баварците?
„Традиция. Много традиции. Мисля, че е хубаво, че толкова много страни се събират, за да видят какво представлява фестивалът и да му се насладят”, казват местни жители.
Може да се изненадате и да видите колко много хора носят баварско облекло — ледерхозен и дирндъл.
Бирените палатки
На Октоберфест има 35 палатки. Дори и да се наричат палатки, някои са гигантски дървени конструкции с място за до 10 000 души. Сервитьорите на „Октоберфест” са известни с това, че носят много тежки халби, пълни с бира. Всяка тежи около 2 килограма.
Надя работи на Октоберфест от 20 години.
„От една страна, всяка година е истинско предизвикателство да видя колко мога да направя. От друга — като майка, съм 16 дни далеч от дома, което е страхотно. И е забавно — можеш да бъдеш себе си, срещаш хора от цял свят”, казва Надя.
„Имаме момичета, които могат да носят 14 или 15 бири и си проправят път през тълпата. Няма проблем с това. Аз се придържам към 8 до 10”, казва Надя.
Много е важно да имате пари в брой в Германия, защото понякога ви трябват. Сервитьорите са на процент, така че бъдете щедри, когато давате бакшиш.
Повече гледайте във видеото. То е част от предаването „Евромакс“ на „Дойче веле“, което се излъчва всяка събота от 11.30 ч. и понеделник от 22.30 ч. по NOVA NEWS. Не пропускайте материалите на „Дойче веле“ и в ефира на „Събуди се“ по NOVA всеки уикенд.Редактор: Ина Григорова
