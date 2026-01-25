Снимка: АП, БТА
Убитият Алекс Прети е бил на 37 години и е работел като медицинска сестра в интензивно отделение
Нестихващо напрежение и гняв по уличите на Минеаполис, след като федерален агент застреля още един човек в Минеаполис. Убитият мъж е идентифициран като Алекс Прети на 37-годишен. Според източници е работил като медицински сестра в интензивно отделение , пише CNN. Той е родом от щата Илинойс и криминално минало.
Въпреки ниските температури демонстрациите продължават. Протестите бяха съпроводени със сълзотворен газ и сблъсъци с емиграционните власти.
Това е третата стрелба от началото на годината срещу гражданин в Минесота и вторият смъртен случай на убит американски гражданин от федералните емиграционни власти.
Хората настояват федералните власти да си тръгнат от щата. За това настоява и губернаторът Тим Уолз, както и кмета на града Джейкъб Фрай. Те посочват, че администрацията на Доналд Трамп превишава правомощията си и води необективни разследвания.
Губернаторът настоява местните власти да водят разследването за това убийство. Това обаче няма да се случи, тъй като администрацията на Трамп вече блокира техният достъп. Президентът и министърът на националната сигурност Кристи Ноем побързаха да обвинят убитият мъж затова, че той е предизвикал емиграционните агенти да го застрелят, тъй като е носил в себе си оръжие.
Полицията съобщи, че се смята, че е Прети е законен собственик на оръжие и е имал разрешително, съобщи CNN.
Анализ на „Ню Йорк Таймс” и на още няколко издания, базиран на видео, което се появи в социалните мрежи, показва, че в момента, в който агентите нападат мъжа и го повалят на земята, той държи само мобилния си телефон.
Към момента националната гвардия остава мобилизирана в щата Минесота.
По-рано президентът Доналд Тръмп обвини местната власт, губернаторът и кмета в това, че подбуждат бунтове. Президентът, ако реши, би могъл да активира т.нар. акт за бунтовете, с което да изпрати военните в Минесота.
Кореспондент: Галина ПетроваРедактор: Цветина Петрова
