Служител на имиграционните власти в САЩ застреля в Минеаполис 37-годишна жена в автомобила ѝ. Подробностите около инцидента обаче предизвикаха голямо разминаване между федералните и местните правителствени служители.



Представители на администрацията на Доналд Тръмп твърдят, че жената била агресивна и се опитала да прегази агенти на Имиграционната и митническа служба, когато един от агентите произвел „отбранителни изстрели“ по колата ѝ.



Ръководителите на града и щата, както и демократите на национално ниво, оспорват тази версия.

След убийството на жената бързо се събра тълпа от стотици гневни протестиращи. Инцидентът станал по време на пътна проверка, на около километър и половина от мястото, където Джордж Флойд беше убит от полицията през 2020 година. Тръмп разположи федерални имиграционни агенти в градове, управлявани от демократите, което доведе до негативна реакция от страна на жителите.