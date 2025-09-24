Снимка: iStock
Предполагаемият заподозрян за стрелбата също е сред загиналите
Двама са загинали, а най-малко трима други са пострадали при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, щата Тексас. Новината бе потвърдена и от министъра на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.
„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали“, написа тя в своя акаунт в социалната мрежа Х.
There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025
The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.
While we don’t know motive yet, we know that our ICE…
Нападнатата сграда е междинен център, където се обработват задържани преди прехвърлянето им в дългосрочни лагери. Предполага се, че стрелецът е мъж, като според информация на властите той се е самопрострелял и по-късно е починал от раните си, предаде Би Би Си. Представители на полицейското управление в Далас съобщават, че "най-малко един човек е загубил живота си след стрелбата, като двама души са били транспортирани по спешност в болница с рани от огнестрелно оръжие". Властите съобщават, че един от хоспитализираните е в тежко състояние.
От местния офис на ФБР в Далас съобщиха, че на мястото на инцидента са изпратени федерални агенти, които да извършат необходимите проверки по случая.
Властите уточниха, че мотивите за нападението се разследват. Събраната до момента информация показва, че целта е била именно агенцията, която изпълнява политиката на президента Доналд Тръмп за масови депортации на нелегални мигранти.
„Първоначално събраните доказателства показват, че намерените куршуми имат гравирани върху тях анти-имиграционни послания“, обясни специалният агент Джо Ротрок.
Директорът на ФБР Каш Пател публикува в платформата X снимка на пет неизстреляни куршума, като на един от тях е била изписана фразата „ANTI-ICE“. Пател определи случая като „отвратителна, политически мотивирана атака срещу правоприлагащите органи“.
This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025
While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA
Нападателят е открил огън от покрива на съседна сграда по корпуса на агенцията. Освен по сградата са произведени изстрели и към бус, паркиран в служебната зона, в резултат на което двама задържани мигранти са загинали, а трети е в критично състояние.
‼️ICE SHOOTING Update ‼️— Chat News Hub (@chatnewshub) September 24, 2025
Multiple people shot at ICE facility in Dallas, Texas
According to police sources, the suspect was a sniper on a roof armed with a rifle. The shooter, identified by police as a white man, died from a self-inflicted gunshot wound to the head as agents… pic.twitter.com/7SJaUs30iz
