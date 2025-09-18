Снимка: iStock
Трима полицаи бяха убити и двама тежко раненипри престрелка в американския щат Пенсилвания.
Стрелбата е възникнала в град Кодоръс в окръг Йорк след като полицаите се върнали на място, където са започнали разследване, уточни комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис.
Трима полицаи са убити при престрелката, а двама са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.
❗️🚨🇺🇸 - BREAKING NEWS: Multiple Police Officers Shot in York County, PA— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 17, 2025
According to preliminary reports, at least three police officers have been shot in an active incident in North Codorus Township, York County, Pennsylvania. The first 911 call came in around 2:10 p.m. local… pic.twitter.com/yOHPupIEcN
Органите на реда се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец, който впоследствие бил застрелян от полицията.
Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е един трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, както и за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.
Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.Редактор: Цветина Петкова
