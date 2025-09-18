Органите на реда се опитвали да връчат заповед за обиск

Трима полицаи бяха убити и двама тежко раненипри престрелка в американския щат Пенсилвания.

Стрелбата е възникнала в град Кодоръс в окръг Йорк след като полицаите се върнали на място, където са започнали разследване, уточни комисарят на щатската полиция полк. Кристофър Парис.

Трима полицаи са убити при престрелката, а двама са откарани в болница в критично, но стабилно състояние.

Органите на реда се опитвали да връчат заповед за обиск, когато са били нападнати от въоръжения стрелец, който впоследствие бил застрелян от полицията.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро отдаде почит пред загиналите. "Това е един трагичен и опустошителен ден за окръг Йорк, както и за цялата общност на Пенсилвания“, заяви той.

Шапиро съобщи също, че е получил обаждане от главния прокурор на САЩ Памела Бонди, която е предложила помощ от федерални агенти в разследването.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Валерия Динкова, БТА

